Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kıbrıs'ta mı çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor. TRT1 ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi büyük ilgi gördü. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili detaylar merak kazandı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs seti nerede? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...