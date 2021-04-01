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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kıbrıs'ta mı çekiliyor?
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kıbrıs'ta mı çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor. TRT1 ekranlarında ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi büyük ilgi gördü. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili detaylar merak kazandı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs seti nerede? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 22:07:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Kıbrıs'ta mı çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekim yeri merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İzleyiciler Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekim yerinin neresi olduğunu araştırıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

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