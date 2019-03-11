Bir zamanlar fırtına estiriyorlardı! 3. Lige düşmek üzereler Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Ankara Demirspor maçından galibiyet alamaması halinde 3. Lige düşmesi kesinleşecek.

Süper Lig'de 2006-07 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde ilk 9 hafta sonunda namağlup zirvede kalarak büyük ses getiren Manisaspor, pazar günü Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3. Lig'e düşecek. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere. Düşmesi kesinleşecek Grupta Eyüpspor deplasmanından da 7-2'lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu'yu mağlup eden düşme hattının tek basamak üzerindeki Bayrampaşa'nın 23 puan gerisine düştü. Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düşüşünü erken ilan edecek. Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor'a kazanmak da yetmeyecek.



Yanal döneminde ilk 9 hafta sonunda namağlup zirvede yer almıştı



Manisaspor, 2006-07 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde ilk 9 haftayı 7 galibiyetle namağlup unvanıyla kapamış, en yakın takipçisi F.Bahçe'ye 6 puan fark atmıştı. Ancak Manisa temsilcisi 10. haftada alınan 3-2'lik Sivasspor yenilgisinden sonra düşüş yaşamıştı.

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