Bir Zamanlar Çukurova'da Demir dönüyor mu? Yine gündem oldu

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunda hikayenin baş kahramanlarından olan Demir Yaman yer almıyor. Başta karısı Züleyha olmak üzere tüm Çukurova Demir’den gelecek haberi beklerken, aynı zamanda dizinin hayranları da yaptıkları yorumlarda Demir’in diziye dönmesini istediklerini ifade ediyordu.

Son haftalarda dizide yalanan gelişmelerin ardından “Bir Zamanlar “Çukurova’da Demir dönüyor mu? araştırmaları sıklaşsa da dizinin yeni bölümünde bir gelişme bulunmuyor. Dizide senaryo gereği akıbeti halen belli olmayan Demir karakteri için açık kapı halen bırakılmış durumda.

Diziden ayrıldı mı?

Murat Ünalmış da son zamanlarda Bir Zamanlar Çukurova’ya geri dönmesi yönünde yorumlar alırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi. “Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.” diyen başarılı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldığına işaret etti.

Ünalmış açıklamasında; "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.