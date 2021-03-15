  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bir yıldır takip ediyormuş! Radyo programcısına kurşun yağmuru
Aktüel

Bir yıldır takip ediyormuş! Radyo programcısına kurşun yağmuru

Bursa'da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldıraya uğradı. Özsu yaşamını yitirirken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:19:00 -
Bir yıldır takip ediyormuş! Radyo programcısına kurşun yağmuru

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokak'ta yaşandı. Ablasıyla birlikte yaşayan ve bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu, evine gelen bir kişinin zili çalması üzerine kapıyı açmaya gitti.

Özsu kapıyı açtığı sırada H.N. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunları yaralanan Özsu, içeri girip kapıyı kapattı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan ailesinin çıkmaması için direnen Özsu, daha sonra yere yığıldı.

Özsu'nun göğsünden yaralandığını fark eden ailesi durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özsu'yu ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi sevk etti. Özsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlıcı dinleyicisi çıktı!

Polis ekipleri, Özsu'nun öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisinin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özsu'nun evinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin H.N. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan H.N.'nin psikolojik problemleri olduğu ve bir senedir yayınlarını dinlediği Özsu'ya bilendiği, cinayeti de bu yüzden işlediği ortaya çıktı.

Diğer yandan şüphelinin cinayeti işlemeden önce Özsu'nun evini gözlediği anlar ile cinayetten sonra kaçarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar ise sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fevzi

Kafayı kırmış bir adam vurduktan sonra kaçmaz. Numara yapıyor. Muhakkak bir azmettiricisi var. İyi araştırılsın.
  • Yanıtla
Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması
Gündem

Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, ..
Ali Babacan'dan ittifak açıklaması
Siyaset

Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023'teki seçim için ittifaklar konusunda açıklamalarda bulundu. CHP ve Saadet Partisi liderlerinin ..
Dünyaya duyurdular: Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi
Dünya

Dünyaya duyurdular: Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'ın tatbikatlara başladığı öğrenilirken Rusya harekete geçti. Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay