Bir yaştan sonra kalbinizi zorlamayın

Sporcular, gençler bir tarafa özellikle kalbinden rahatsızlığı olanlar ve belli bir yaşa gelmiş olanlar, yürüyüşü koşmaya vardırmamalı. Hatta tempolu yürümekten de kaçınmalı.



Sağlıklı orta yaşlıların tempolu yürümelerinde bir mahzur görülmüyor. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için tempolu yürümek kadar, engebeli arazide yürümek de kalbi zorlayabilir. Ayrıca telafisi güç burkulmalar da olabilir.



Yürüyüşlerinizin süresi de ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus. Az fakat düzenli yürüyüş en iyisi..