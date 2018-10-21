Bir yaştan sonra kalbinizi zorlamayın
Her yaş için en sağlıklı egzersizin yürüyüş olduğunu hep belirtiyoruz.21 Ekim 2018 Pazar 17:23
Sporcular, gençler bir tarafa özellikle kalbinden rahatsızlığı olanlar ve belli bir yaşa gelmiş olanlar, yürüyüşü koşmaya vardırmamalı. Hatta tempolu yürümekten de kaçınmalı.
Sağlıklı orta yaşlıların tempolu yürümelerinde bir mahzur görülmüyor. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için tempolu yürümek kadar, engebeli arazide yürümek de kalbi zorlayabilir. Ayrıca telafisi güç burkulmalar da olabilir.
Yürüyüşlerinizin süresi de ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus. Az fakat düzenli yürüyüş en iyisi..
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