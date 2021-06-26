  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alzaymır hastası ekipleri alarma geçirdi
Minia Kudüs tırını ziyaret eden Adanalılar: Kudüs daima gündemimizde olsun
YKS'ye giren öğrenciler soruları zor süreyi az buldu
Ölmek üzere olan bir bitkiyi canlandırmanın yolları
Dünya Bir ülkede Delta varyantı alarmı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünya

Bir ülkede Delta varyantı alarmı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, bölgede salgının başından bu yana en korkun. dönemin geçirildiğini belirterek eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 16:03:00 -
Bir ülkede Delta varyantı alarmı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC News’e göre, Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı.

Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Temmuz Cuma günü 23.59’a kadar sürmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

26 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde düğün organizasyonları da yasaklanırken cenaze törenlerine katılım sosyal mesafe tedbirlerine uyulmak şartıyla en fazla 100 kişi ile sınırlı tutulacak.

Kapanma çağrısı yapılmıştı

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salgın başladığından bu yana Yeni Güney Galler, ''en korkunç dönemini geçiriyor" ifadelerini kullanmış, yetkililer virüsü kontrol altına almak için eyalet genelinde kilitlenme çağrısı yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay