SON DAKİKA
Ekonomi
Bir tıkla gelen değişim! Garenta 500 ağacın kesilmesini nasıl önledi?

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Garenta, NextGen dijital dönüşüm projesiyle sözleşme süreçlerini tamamen dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırırken, 5 milyon sayfa kâğıt tasarrufu ve yaklaşık 500 ağacın kesilmesini önleyerek sürdürülebilirlik alanında somut bir başarı elde etti.

Garenta, araç kiralama sektöründe dijitalleşmenin sınırlarını yeniden tanımlayan NextGen projesiyle hem operasyonel verimliliğini artırıyor hem de sürdürülebilirlik hedeflerine güçlü bir katkı sunuyor. Mart 2025 itibarıyla devreye alınan uygulama sayesinde sözleşme süreçlerini uçtan uca dijital ortama taşıyan şirket, yalnızca hizmet kalitesini üst seviyeye taşımakla kalmadı aynı zamanda çevresel etkisini azaltan somut bir başarı hikâyesine de imza attı. Dijital imza sayesinde araç kiralama işlemlerinin çok daha kolay ve temassız bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlayan Garenta, bu sayede 500 ağacın kesilmesini de önledi.

 

Dijital İmza ile Hızlanan Süreçler, Azalan Kâğıt Kullanımı

Garenta’nın NextGen dönüşüm programının önemli adımlarından biri olan dijital imza uygulaması, araç kiralama süreçlerinde köklü bir değişim yarattı. Ofislerde yürütülen sözleşme işlemlerinin tabletler üzerinden güvenli şekilde tamamlanabilmesi, müşterilere hızlı, kolay ve temassız bir deneyim sunarken operasyonel süreçlerde de ciddi bir verimlilik artışı sağladı.

Bu dönüşümün en dikkat çekici çıktılarından biri ise çevresel etkide gözle görülür iyileşme oldu. Dijitalleşen imza süreçleri sayesinde 5 milyon sayfa kâğıt kullanımının önüne geçilirken yaklaşık 25 ton kâğıt tasarrufu sağlandı. Garenta, teknoloji yatırımlarını sadece iş süreçlerini iyileştiren bir araç olarak değil, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alan bir yaklaşımın parçası olarak da konumlandırıyor.

 

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Bir Arada

Garenta’nın NextGen dijital dönüşüm programı, dijitalleşme ile sürdürülebilirliği birbirini tamamlayan iki temel unsur olarak ele alıyor. Kâğıt kullanımının büyük ölçüde ortadan kaldırılması, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlarken şirketin karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sunuyor.

Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam etmeyi hedefleyen Garenta, müşteri deneyimini geliştiren yenilikçi uygulamaları hayata geçirirken çevresel sorumluluğunu da iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye devam edecek. NextGen ile atılan bu adım, şirketin yalnızca bugünü değil, geleceği dönüştürme kararlılığının da güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor.

