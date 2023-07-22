  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şok sözler! Onda zerre utanma yok!

Bakan Fidan'dan yüce Kur'an'a yönelik saldırıya ilişkin hamle!

AK Parti’de flaş istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Türkiye çılgınlar gibi altın toplamaya başladı! Avrupa ülkesinden tonlarca altın alındı

Rusya Türkiye'ye domates ithalatını arttırdı! Tarihi karar ihracatçılar tarafından böyle müthiş karşılandı!

Benzini 10 kuruşa satan ülkeden Türkiye'ye tarihi petrol teklifi! Böyle çıkış daha önce görülmedi

Bakan Hakan Fidan'dan Venezuela'ya yaptırıma ilişkin açıklama

Dünya Meteoroloji Örgütü kötü haberi maalesef verdi: O tarihte flaş sıcak hava dalgası uyarısı!

Dünyanın gözü Erdoğan'da! Rusya'dan flaş tahıl açıklaması: Türkiye ile iletişim halindeyiz

ABD'den kritik şok hamle! İlk kez dünyaya duyurdu: Yapay zeka taleplerini kabul etme kararı aldı!
Aktüel Bir süre önce evlerini ayırmışlardı... Boşanıyorlar
Aktüel

Bir süre önce evlerini ayırmışlardı... Boşanıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-07-22 07:50:00 -
Bir süre önce evlerini ayırmışlardı... Boşanıyorlar

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve 2010 yılında evlendiği eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanmak için aile mahkemesine başvurduğu öğrenildi.

Siyaset ve basın dünyasının oldukça bilinen isimlerinden olan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor.

Edinilen bilgilere göre ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öğrenildi.

Nagehan Alçı'nın davacı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın davalı olarak bulunduğu boşanma dosyasıyla ilgili ikiliden herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok
Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Habertürk’te flaş gelişme! Nagehan Alçı ve Kübra Par'a büyük şok

O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar
O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar

Medya

O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar

Nagehan Alçı'dan ağızları açık bırakan sözler! "Kılıçdaroğlu kaybetmedi"
Nagehan Alçı'dan ağızları açık bırakan sözler! "Kılıçdaroğlu kaybetmedi"

Siyaset

Nagehan Alçı'dan ağızları açık bırakan sözler! "Kılıçdaroğlu kaybetmedi"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23