



İSTANBUL (AA) - Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Helvacı, idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı alması gerektiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu mali açıdan ibra edilirken, idari açıdan ibra kararı çıkmadı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Helvacı, "Tüzüğümüzde ön görülmüş bir şey. Daha önce de olmuştu. Bir seçim kararı alınması gerekiyor. Tüzüğümüzün 88. maddesine göre yönetim kurulumuzun görevleri içinde yer alıyor. 30 gün içinde yönetim kurulunun seçim kararı alıp, bir tarih belirlemesi lazım." diye konuştu.

Seçimin Spor Toto Süper Lig'in bitiminde sonra da yapılabileceğini aktaran Helvacı, "Seçimi bir ay içinde yapması gerekmiyor. Lig sonu beklenebilir. Ayrıca burada konuşanların söylediği birlik ve beraberlik de seçim kararıyla sağlanacaktır. Galatasaraylılar futbol takımının şampiyonluğu için tek vücut takımının arkasında durur. Lig bittikten sonra da yeni başkan seçilir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın eski başkanlardan Adnan Polat'ın da idari yönden ibra edilmemesi kararını bozduğunun hatırlatılması üzerine Mehmet Helvacı, şunları kaydetti:

"Hukuka başvurmak herkesin hakkı. Bir takım eksik bilgiler var. Daha önce verilen karar seçim kararının ortadan kaldırılması değil, ibrasızlığın ortadan kaldırılmasıydı. Tüzüğümüz idari yönden ibrasızlık olduğunda seçimi zorunlu kılıyor. Bu seçim mutlaka yapılması gerekiyor. Daha sonra mahkeme ibrasızlığın geçersiz olduğuna karar verebilir. Bu teknik bir şey. Seçimle ilgili değil."

Mehmet Helvacı, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun yapılacak seçime giremeyeceğini vurgulayarak, "Tüzüğümüze göre gelecek seçimde ibra edilmeyen yönetim kurulu aday olamaz. Seçime giremezler." şeklinde görüş belirtti.