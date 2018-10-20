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Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı

Antalya'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme' rekor denemesine katılan İzzet Çayırtarla, 42 dakikada 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı. Rekor denemesi için İstanbul'dan gelen Çayırtarla 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:56
Bir oturuşta 302 çöp şiş yedi, 10 bin TL ödül aldı

Antalya'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği yarışma öncesi restoranın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin daha önceki çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor. Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yedikleri görülürken son yapılan yarışma paylaşımında, İstanbul'dan Antalya'ya gelerek yarışmaya katılan İzzet Çayırtarla'nın, 42 dakikada tam 302 adet çöp şiş yiyerek rekora imza attığı görülüyor. Bugün kırılan rekorun sahibi İzzet Çayırtarla, şişlerin yanında 4 litre su, yarım litre şalgam suyu içerken, bir tabak da salata yedi. İşletmenin rekorunu kıran İzzet Çayırtarla, 10 bin TL ödülün sahibi oldu.

ANTALYA'DA, BIR RESTORANIN DUZENLEDIGI 'COP SIS YEME' REKOR DENEMESINE KATILAN IZZET CAYIRTARLA, 42 DAKIKA 302 ADET COP SIS YIYEREK, IS YERININ REKORUNU KIRDI. REKOR DENEMESI ICIN ISTANBUL'DAN GELEN CAYIRTARLA 10 BIN TL ODULUN SAHIBI OLDU.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 17:56
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  3. İzzet Çayırtarla
  4. bir oturuşta 302 çöp şiş yedi

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