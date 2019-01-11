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Bir müjde de çiftçiye

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen programa katılan Bakan Bekir Pakdemirli, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı.

11 Ocak 2019 Cuma 12:24
Bir müjde de çiftçiye

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü” programında yaptığı konuşmada, 10 Ocak Tarım Bayramı’nı kutladığını belirterek, “2019’da ülke olarak, bereketli ve kaliteli bir tarım yılı geçirmemizi diliyorum” dedi.

Buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini, ilk grup ödemeleri bugün saat 18.00, ikinci grup ödemeleri 18 Ocak Cuma saat 18.00 itibarıyla yapacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağına işaret ederek, “Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşallah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bildireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir” diye konuştu.

Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini de artık bakanlık olarak karşılayacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, “Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile yapılan toplantı sonucunda, sanayicilerimiz, önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek” açıklamasında bulundu.

Törende, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilim ve Hizmet Teşvik ödülleri de Bakan Pakdemirli tarafından verildi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:24
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Bekir Pakdemirli

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