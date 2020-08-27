Bir kültür “Uçurtmanın Peşinde” yaşatılacak
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 11’inci sezon fark yaratanlarından seçilen Zahit Mungan, “Uçurtmanın Peşinde” projesi ile kaybolmaya yüz tutan bir kültürü yaşatma hedefiyle çalışıyor.
Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Uçurtmanın Peşinde" projesini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Safkan, Zahit’in doğup büyüdüğü yer olan Mardin’de, adeta unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak için gösterdiği çaba ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çocuklara yönelik düzenlediği eğitim ve etkinlikleri çok değerli bulduklarını ifade etti.
Hayallerin sınırı yok
Safkan, “Şimdi bu heyecanını paylaşmak için, özgürlüğün ve hayallerin sınırlarının olmadığı bir dünyanın kapılarını aralayan uçurtmayı çocuklarla buluşturuyor. Zahit’in geleneksel değerimizi çocuklara yeniden tanıtması, onların bu deneyimi yaşamasına destek olması projeye bambaşka bir anlam kazandırıyor. Uçurtma ile çocukların hayal güçlerine dokunmanın ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamanın önemi çok büyük” dedi.