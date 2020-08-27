Bir kültür “Uçurtmanın Peşinde” yaşatılacak

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Uçurtmanın Peşinde" projesini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Safkan, Zahit’in doğup büyüdüğü yer olan Mardin’de, adeta unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak için gösterdiği çaba ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çocuklara yönelik düzenlediği eğitim ve etkinlikleri çok değerli bulduklarını ifade etti.

Hayallerin sınırı yok

Safkan, “Şimdi bu heyecanını paylaşmak için, özgürlüğün ve hayallerin sınırlarının olmadığı bir dünyanın kapılarını aralayan uçurtmayı çocuklarla buluşturuyor. Zahit’in geleneksel değerimizi çocuklara yeniden tanıtması, onların bu deneyimi yaşamasına destek olması projeye bambaşka bir anlam kazandırıyor. Uçurtma ile çocukların hayal güçlerine dokunmanın ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamanın önemi çok büyük” dedi.