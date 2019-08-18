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Bir kulaçla değişen hayatlarını madalyayla süslediler

- Yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşip engellerini aşan özel sporcular, katıldıkları çeşitli organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle değişen hayatlarını madalyayla taçlandırdı- Yüzme antrenörü Anıl Bulut:"Ailelerin herhangi bir çekincesi olmasın. Yüzmeye başlayıp tamamen engelinden kurtulan sporcularımız da var. Su, bedensel ve zihinsel engelli çocuklara çok iyi geliyor"- Down sendromlu Fatma Nur Yıldırım:"İlk geldiğimde hocam beni suya attı. Ondan sonra mücadele ederek yüzmeyi öğrendim"

18 Ağustos 2019 Pazar 11:12
Bir kulaçla değişen hayatlarını madalyayla süslediler


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yüzmeyle tanıştıktan sonra kulaç atarak engellerini aşan özel sporcular, katıldıkları çeşitli organizasyonlarda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kurslarına başladıktan sonra yüzmeyi öğrenen özel sporcular Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen çeşitli şampiyonalara katıldı.

Sporculardan Ataberk Yücel yüzmede 8 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa dördüncülüğü elde ederken, Fatma Nur Yıldırım farklı stillerde elde ettiği derecelerle 33 madalya kazandı, Berfin Gülşah Papakçı ise Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra farklı stillerde 30 madalya için kürsüye çıktı.


- "Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalimiz var"


Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının çok çalıştığı ve şampiyonalarda emeklerinin karşılığı elde ettikleri güzel dereceler aldıklarını söyledi.

Bulut, engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarını yüzmeye getirmelerini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarını getirip suyla tanıştırsınlar. Ailelerin herhangi bir çekincesi olmasın. Yüzme özel çocuklara çok iyi geliyor. Yüzmeye başlayıp tamamen engelinden kurtulan sporcularımız da var. Su, bedensel ve zihinsel engelli çocuklara çok iyi geliyor. Ataberk, Fatma Nur ve Berfin'den çok memnunuz, çok güzel dereceler elde ettiler. İnşallah ileride de Avrupa Şampiyonası'na katılma hayalimiz var."


- "Yüzmeyi iyi ki de öğrenmişim"


Down sendromlu Fatma Nur Yıldırım ise yüzme antrenörü ve annesinin desteğiyle kısa sürede yüzmeyi öğrendiğini, katıldığı yarışmalarda farklı stillerde 33 madalya kazandığını aktardı.

Yıldırım, Türkiye üçüncülüğü bulunduğunu ve hayalinin ay-yıldızlı mayoyu giymek olduğunu belirterek, "Yüzmeye 5 yaşında başladım sonra da bırakmadım. Kursa gelmeye başladım ve hocam sayesinde daha çok sevdim. İlk geldiğimde hocam beni suya attı. Ondan sonra mücadele ederek yüzmeyi öğrendim. Hocam beni suya attığında boğuluyorum zannettim ama sonra yüzmeyi iyi ki de öğrenmişim dedim." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcusu Berfin Gülşah Papakçı da yüzmeyle tanıştıktan sonra kendisine daha çok güvenmeye başladığını dile getirdi.

Papakçı, hiçbir engelin başarıya engel olmadığını ifade ederek, "Yüzmeye 4 yıl önce hocamın yönlendirmesiyle başladım. Bugüne kadar katıldığım şampiyonalarda yaklaşık 30 madalya kazandım. En son katıldığım yarışmada da Türkiye şampiyonu oldum. Yüzmeyi çok seviyorum ve milli takıma gitmek istiyorum." diye konuştu.


- "Aileler engelli çocuklarını eve kapatmasın"


Mental engelli milli sporcu Ataberk Yücel de yüzmeye 8 yıl önce başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Üç yıl önce milli takıma girdim. Orada katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldum. Türkiye'de düzenlenen yarışmalarda şampiyonluklarım var. Aileler engelli çocuklarını eve kapatmasın. Ben havuzda yüzüyorum. Bütün insanlarla barışığım. Engellileri eve kapatarak bir başarı elde edemezsiniz. Onları sporla tanıştırıp, sporda başarı elde ettirmeye çalışın."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:12
  1. Anıl Bulut
  2. ataberk yücel
  3. Berfin Gülşah Papakçı
  4. Fatma Nur Yıldırım
  5. Tekirdağ
  6. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  7. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu
  8. yüzme

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