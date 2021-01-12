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Aktüel Bir kişi hurda otomobil içinde ölü bulundu
Aktüel

Bir kişi hurda otomobil içinde ölü bulundu

Sincan ilçesinde bir kişi, hurda olarak atılan otomobilin içerisinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:39:00 -
Bir kişi hurda otomobil içinde ölü bulundu

Sincan ilçesinde bir kişi, hurda olarak atılan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi 228'inci sokak üzerindeki 06 AL 8046 plakalı hurda otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler şoför koltuğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Sadullah K. olduğu tespit edildi.

Sadullah K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, otomobildeki incelemelerde uyuşturucu kullanım aparatlarına rastlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sadullah K'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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