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Gündem ‘Bir kere de şaşırtın bizi! Kılıçdaroğlu’
Gündem

‘Bir kere de şaşırtın bizi! Kılıçdaroğlu’

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 14:43:00 -
‘Bir kere de şaşırtın bizi! Kılıçdaroğlu’

 YENİ AKİT  ANKARA 

Sosyal medya hesabından Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; @kilicdarogluk yalan yanlış verilerle ‘iktidarı nasıl eleştirebilirim?’ derdinde İnsanlar ölüyor farkında mısınız @kilicdarogluk ?! Bir kere de şaşırtın bizi!” dedi.

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