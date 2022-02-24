‘Bir kere de şaşırtın bizi! Kılıçdaroğlu’
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Sosyal medya hesabından Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; @kilicdarogluk yalan yanlış verilerle ‘iktidarı nasıl eleştirebilirim?’ derdinde İnsanlar ölüyor farkında mısınız @kilicdarogluk ?! Bir kere de şaşırtın bizi!” dedi.