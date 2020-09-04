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Gündem Bir kentimizi sarsan olay! Koronavirüs hastasının son 72 saati 'pes' dedirtti
Gündem

Bir kentimizi sarsan olay! Koronavirüs hastasının son 72 saati 'pes' dedirtti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastaneden tedavi gören 80 yaşındaki koronavirüs hastası bir kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:14:00 - 2020-09-04 15:15:19
Bir kentimizi sarsan olay! Koronavirüs hastasının son 72 saati 'pes' dedirtti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelge doğrultusunda bugün kentteki koronavirüs tedbirleri denetimlerine katıldı. Millet Caddesi'nde, tarihi kapalı çarşıdaki esnaflara maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısı yapan Vali Günaydın, hastalarla yapılan görüşmelerde genellikle virüsün düğünlerde yayıldığını ifade ederek herkesi hayrete düşüren bir olayı açıkladı.

72 saatte 5 düğün

Vali Günaydın, hastane başhekiminin 80 yaşındaki koronavirüs hastası bir kadına '72 saat nereye gittin?' diye sorduğunu kadının ise 5 düğüne gittiğini açıkladığını söyledi. Kentte düğünlerin açıldığını ancak kurallara riayet edilmediğini belirten Vali Günaydın, "Kuralsızlıkla hareket edilirse o zaman vaka sayısı artar ve kısıtlama gelir. Şu 15 gün çok önemli, ihtiyaç olmadıkça sevdiklerinizi dışarı çıkarmayın, maske, mesafe ve temizliğinize dikkat edin." dedi.

"Maskesini çıkarana hakkımı helal etmiyorum"

Öte yandan bölgedeki esnafa uyarılarda bulunan Günaydın bir esnafın başka bir esnafı şikayet etmesi üzerine "Ben gittikten sonra maskesini çıkarana hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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