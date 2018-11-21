Bir kendinizi sağır etmediğiniz kaldı!



Uzmanlara göre kulak kiri, kulağı korumakla görevli oldukça faydalı bir salgı. Vücut, kulak yolunu yağlamak, temizlemek ve korumak için halk arasında “kulak kiri” adıyla bilinen “serumen” adı verilen bir salgı üretir. Deri döküntülerini de içeren bu sıvı, dış kulak yolundaki yağ bezleri tarafından üretiliyor. Öncelikli görevi, dış kulak derisini sudan ve iltihaptan korumak.



Ancak kulak kirleri aynı zamanda dışarıdan gelen tozun ve diğer cisimlerin hatta böceklerin kulağın iç kısımlarına gitmesini önleyen bir tabaka oluşturuyor. Bu yüzden doktorlar aşırı olmadığı müddetçe temizlenmesini tavsiye etmiyor.

Journal of Pediatrics’te yayınlanan araştırmaya göre 1990-2010 tarihleri arasında 263 bin çocuğun pamuklu çubukların sebep olduğu kulak hasarları dolayısıyla acile getirildiği bildirildi.



Bu, senede 12 bin 500 günde ise 34 vaka anlamına geliyor.

Hasarların %73’ü kulak yolunu temizlerken, %10’u kulak çubuklarıyla oynarken ve %9’u da çubuk kulak yolundayken düşmeye bağlı olarak gerçekleşiyor.

Bu hasarlar, %77 vakada çocuk kulak çubuğunu kendisi kullanırken, %16'sı ebeveyni kullanırken ve %6’sı da kardeşi kullanırken ortaya çıkıyor.

Bu çocukların üçte ikisi 8 yaşından küçük ve bütün hasarların %40’ı 3 yaş altındaki çocuklarda görülüyor.

TIKAÇ YAPIYORSUNUZ

Normalde kulak kiri, dış kulak yolu derisinde yer alan kıllar tarafından içeriden dışarıya doğru taşınarak vücut dışına atılıyor. Kulak temizleme çubukları ile temizleme alışkanlığı olan kişiler aslında kulaklarını temizlemiyor, kiri dibe doğru itip birikmesine ve tıkaç oluşumuna sebep oluyor.

Tıkaç oluştuğundaysa işitme kaybı, ağrı, anormal ses veya çınlama, yabancı cisim hissi, yüzme veya banyo sonrası tıkanıklık şikâyetleri ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca bu kişiler dış kulak yolu enfeksiyonlarına, kulak zarı yırtıklarına ve bunun yol açtığı orta kulak enfeksiyonuna maruz kalıyor.

Kulak yolu kendi kendini temizler

Pamuklu çubuklar, kulak yolunda zedelenmelere yol açabileceği gibi, kulak zarına ve hatta kulak kemiklerine zarar verebilir.



Bunların sonucu ise işitme kaybı, baş dönmesi, kulak çınlaması, ağrı ve enfeksiyondur.

Konuşma ve çiğneme sırasındaki çene hareketleri bu kirin kulak yolundan dışarı atılmasını sağlar.

Kulağın temizleme sisteminde bir bozukluk varsa kulak kiri dışarı doğru ilerleyemez ve birikmeye başlar ve nihayetinde kulak yolunu tamamen tıkayarak işitmede azalmaya sebep olur.

Kulak kirinin sık sık temizlenmesi de doğru değildir, kulağın temizlenme sistemi bundan zarar görür.

Âkil KBB uzmanları kulağınızı dirseğinizle kaşıyın, kulak yolunuza başka bir şey sokmayın derler.

Dış kulak yolu girişine gelen kısmı, havlu kenarı veya küçük parmağınıza dolayacağınız bir parça pamukla alabilirsiniz.



Tozlu ortamda çalışanlar, kulak tıpaları kullanabilir. Böylece kulağa toz kaçmasını önleyip kulağın işini hafifletebilirler.



Eğer kulak zarının yırtık ya da delik olmadığından eminseniz, haftada birkaç defa banyo öncesi birkaç damla gliserin damlatmak da işinizi kolaylaştırabilir.

Yani?

Banyonuzdaki pamuklu kulak çubuklarını kutusuyla beraber çöpe atın!