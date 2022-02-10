Bir kardan heykel eksikti!
Kemalistlerin heykel aşkı bitmek bilmiyor. Yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarında festival hazırlığına giren heykeltıraşlar, M. Kemal'in Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işlediler.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, 12 Şubat günü 7'ncisi düzenlenecek 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl Festivali' için hazırlıklar sürüyor.
80 kamyonla toplanan karla 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre eninde M. Kemal heykeli yapılıyor.
Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya; Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Suat Korkmaz, heykeltraş Ahmet İşçioğlu, Mesut Demir ve Kars Kafkas Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Tugay Kınsun ile Gürkan Gedik de katıldı. 'Bakış' adını verdikleri, M. Kemal'in Kocatepe'den dürbünle bakışını 5 Şubat'tan beri kara işlediklerini belirten öğretim görevlisi Uğur Özen, çalışmanın cuma günü tamamlanıp, açılacağını söyledi.