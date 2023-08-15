Bir ıslığıyla 7 katlı binayı yıktı
Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina ıslık sesiyle yıkıldı
ŞANLIURFA (İHA)
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı. Yıkılan bina ortalığı toz bulutuyla kapladı.