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Gündem Bir ıslığıyla 7 katlı binayı yıktı
Gündem

Bir ıslığıyla 7 katlı binayı yıktı

Yeniakit Publisher
2023-08-15 18:13:00 -
Bir ıslığıyla 7 katlı binayı yıktı

Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina ıslık sesiyle yıkıldı

 


ŞANLIURFA (İHA)
Şanlıurfa’da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında ıslık sesiyle çöktü. Yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı. Yıkılan bina ortalığı toz bulutuyla kapladı.
 

 

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