Bir ilçe küçük kıza ağladı! Doktoru telefonla ameliyata katıldı ama...

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dün kalbinde takılı bulunan kalp pili duran 12 yaşındaki Nurcan Öztürk'ü kurtarmak için birçok farklı hastaneden kardiyoloji uzmanı doktor seferber oldu. Kalbine geçici pil takılan Nurcan, ameliyatın ardından üniversite hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı.

Zonguldak'ın Gökçebey Veysioğlu köyünde oturan, seramik fabrikasında işçi olarak çalışan Saim ve Fadime Öztürk çiftinin kalp hastası olan kızları Nurcan, dün öğle saatlerinde evinde rahatsızlandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Öztürk'ün kalbine takılı olan pilin durduğu tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, zamanla yarışarak ilçe hastanesinde kardiyoloji uzmanı bulunmaması nedeniyle Devrek, Ereğli ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanelerinden uzman hekimlerini ilçeye gönderdi.

Nurcan için ilçede ilk kalp ameliyatı

Kısa sürede ilçeye ulaşan uzman ekip, zaman kaybı olmaması için ilçe hastanesinde ilk defa kalp ameliyatı yaparak Nurcan Öztürk'e geçici kalp pili taktı. Küçük kızın tedavisinin yürütüldüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktoru da telefonla ameliyata katıldı.

Sevk edildiği hastanede kurtarılamadı

Hayati tehlikesi bulunan Nurcan Öztürk, ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nurcan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Nurcan Öztürk'ün ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Doktorların yaşatmak için büyük mücadele verdiği küçük kız için bugün Gökçebey Merkez Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Güçlükle ayakta duran baba Saim Öztürk, taziyeleri kabul etti. Nurcan Öztürk'ün tabutuna gelinlik örtüldü. Küçük kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.

Dedesi kalp krizi geçirince ameliyata gidemedi

Veyisoğlu Köyü Muhtarı İsmail Aydemir, küçük kızın kalbindeki pilin değişmesi için Ankara'da ameliyat tarihi verildiği ancak dedesinin de kalp krizi geçirmesi nedeniyle ailenin hastaneye gidemediğini söyledi. İldeki kardiyoloji uzmanı tüm doktorların Nurcan'ı kurtarmak için mücadele ettiğini ifade eden muhtar Aydemir, "Nurcan evde rahatsızlanınca ailesi ilçe hastanesine götürdü. Burada kardiyoloji uzmanı yok. O yüzden hemen Devrek ve Ereğli'den doktorlar geldi. Kendi doktoruna da ulaşıyorlar. O da telefonla ameliyata katılmış. Onlardan Allah razı olsun. Çok uğraştılar. Ameliyatın ardından üniversite hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakımda maalesef hayatını kaybetti. Geçen haftalarda Ankara'ya gitmişler. Orada doktor kalbindeki pilin değişmesi için ameliyat tarihi vermiş. Bir hafta sonraya randevu vermiş. Tam gidecekleri zaman dedesi kalp krizi geçirdi. O yüzden bir iki gün geç kaldılar. Sonrada bu olay oldu. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi.