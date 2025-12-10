  • İSTANBUL
Efe Öztürk, pitbull saldırısından taburcu oldu: Fakat yüzündeki yaralar kalıcı olacak

‘Hiçbir şeye devam veremiyor’ Muhalif Erdem Atay şovmen Ekrem'i yerden yere vurdu

İZBETON kooperatif davası sanıkları hakim karşısında! "Bu CHP projesidir, binlerce aile mağdur oldu"

"OdaTV buysa deist Atatürkçülerde hayır yoktur"

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!
Bir halı saha kavgası 2 şehri karşı karşıya getirdi! Giriş çıkışlar durdu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük gerginliğe yol açtı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi sakinleri arasında yaşanan olay büyürken güvenlik durumu en üst seviyeye çıkarılarak giriş çıkışlar durduruldu.

İddiaya göre, halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Kiledere'de büyük tepkiyle karşılandı. Olayların büyümesi üzerine Kiledere'den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük'e girmek istedi. Ancak jandarma ekipleri gerginliğin tırmanmaması için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yazıhüyük'te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yetkililerin olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

