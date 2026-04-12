Bir haftadır haber alınamıyordu! Acı gerçek kapı açılınca ortaya çıktı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan 80 yaşındaki İsmail Özcan’ın cansız bedeni, ekiplerin ihbar üzerine girdiği dairesinde bulundu.
Eğirdir’i üzen olay saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Altın Sokak’taki Begüm Apartmanı’nın zemin katında meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır Özcan’ı görmediğini belirten ev sahibi Murat Soylu, telefonlarına da yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KAPI İTFAİYE TARAFINDAN AÇILDI
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının talimatıyla kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren ekipler, İsmail Özcan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Özcan’ın cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.