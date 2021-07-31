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Yaşam Bir günde bakın kaç ton buzul eridi! Korkutan miktar
Yaşam

Bir günde bakın kaç ton buzul eridi! Korkutan miktar

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altındaki Grönland alarm veriyor. Danimarka'nın duyurduğu verilere göre bir günde 8,5 milyar ton buzul eriyerek okyanusa karıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:11:00 -
Bir günde bakın kaç ton buzul eridi! Korkutan miktar

İklim değişikliği buzulları da yavaş yavaş yok ediyor. Grönland'da yalnızca bir günde 8,5 milyar ton buz suya dönüştü.

Eriyen buzul ABD'nin Florida eyaletini 5 santimetre yüksekliğinde suyla kaplayacak kadar büyük hacme sahip.

Doğu Grönland'da ise tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kayıtlara geçti. Güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle termometreler 19, 8 dereceyi gösterdi.

Danimarka'nın açıkladığı verilere göre Haziran'dan bu yana Grönland'da 100 milyar tondan fazla buz kütlesi eriyerek yok oldu. Eriyen buzulların okyanus sularına karışması deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor.

2019 yılındaki bir araştırmaya göre Grönland'daki buzul erimesi bu yüzyılın sonuna kadar deniz seviyesinin 5 ile 33 santimetre arasında yükselmesine neden olabilir.

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