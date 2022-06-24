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Siyaset Bir gün dolandırma, bir gün dayak, bir gün sahtecilikten sanık… Başörtü yasakçısı Nazmi çok yakıştı hacı Meral’e!
Siyaset

Bir gün dolandırma, bir gün dayak, bir gün sahtecilikten sanık… Başörtü yasakçısı Nazmi çok yakıştı hacı Meral’e!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Başörtü yasakçısı Nazmi, çok yakıştı Hacı Meral’e!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-06-24 11:10:00 - 2022-06-24 12:44:06
Bir gün dolandırma, bir gün dayak, bir gün sahtecilikten sanık… Başörtü yasakçısı Nazmi çok yakıştı hacı Meral’e!

Başörtüsü karşıtlığıyla bilinen Nazmi Bilgin'i kürsüye çıkaran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İslam'a hakaretvari sözlerle yüklenen "Medeni Bilgiler" isimli kitap üzerinden yaptığı primin üstüne adeta tüy dikti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Nazmi Bilgin ve Akşener hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İyi Parti’nin grup toplantısında, bir gün dolandırıcı çıkarılıyor, bir gün dayakçı..

Bir gün darbeci, bir gün sahtekar..

Son çıkarılan ise..

Tam evlere şenlik..

Bu ülkenin muhafazakar gazetecilerinin çok iyi tanıdığı Nazmi Bilgin..

“Komisyonda olduğum sürece başörtülülere kart verilmemesi için sonuna kadar direneceğim. Siz gelirseniz Komisyon’a, ihsas-ı rey bile olsa aleyhte oy kullanacağım. Oyumu açıklıyorum. Başörtülü biri lehine oy kullanmam” diyen Nazmi Bilgin, şimdi gazetecilerin hakkını savunuyor modunda, İyi Parti’nin muhafazakarlarına sesleniyor..

Nazmi bey uyanık..

İyi Partililerin karşısında da, geçmiş yıllarda sarfettiği şu cümleyi kuracak değil:

“Türban, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkelerine aykırıdır. Bana göre, aşağı doğru uzatılmış bıyık ve sakalla başörtüsünün bir farkı yok. Bunların hepsine kart verilmesine karşıyım.”

Sadece başörtülülere değil..

Hıncı, düşmanlığı o kadar güçlü ki..

Genelde MHP ve İP tandanslıların uzattığı bıyığa da, dindarların sakalına da karşı..

Ama şimdi hacı Meral ablanın koruma ve gözetiminde, İyi Parti’nin grup toplantısında, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyor..

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Yorumlar

recep

Eyyy bu İp'e oy veren Sülümancılar,görün kimlere oy verdiğinizi.Azıcık ahiret inancınız varsa bu ahlaksız ve inançsız siyonist uşaklarına oy vermezsiniz.Verirseniz de cehennem sizi bekliyor olacaktır muhakkak.

nihat

HACI MERAL DEĞİL HAÇI MERAL kendine yakışanı yaptı. milleti kör ve sağır sanıyor. zamanı gelince millet yapacağının en iyisini yapar. ey meral bizim zamanımızın ülkücüsü şimdinin dhkp-'lisi ve pkk'lısı milleti enayimi zannediyorsun. seni bekliyor bu millet. yalancılıkta kılıçtaroğlunu geçmeye başladın. millet hesabınızı soracak çok ama çok acı hissedeceksiniz.
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