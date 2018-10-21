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Bir genç kızın feryadı! "BENİ BU BATAKTAN KURTARIN!"

İstatistiklere göre Bonzai ve benzeri kimyasal uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerde ciddi oranda artışlar yaşanırken; uyuşturucu kullanma yaşı da ''Ortaokul Çağı'ndaki" gençlere kadar düştü.

21 Ekim 2018 Pazar 14:48

Taha Emre ÖZDEMİR  Yeniakit.com.tr 

Rakamsal verilere göre Türkiye'de uyuşturucu kullanma yaşı 12'ye kadar geriledi. Özellikle Bonzai ve benzeri maddelerin kullanımına bağlı ölümlerde de ciddi artışlar yaşandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ağırlaştırılan cezai yaptırımlar da gençlerimizi korumaya yetmiyor.

Yeniakit.com.tr ekibi uyuşturucu batağına henüz 13 yaşındayken düşmüş 18 yaşındaki A.K'yi ziyaret etti.

A.K babasını çocuk yaşta kaybetti. Yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşına kadar orada barındı. Uyuşturucuyu ilk kez 13 yaşında yurttaki arkadaşları ile kullandı. İfadelerine göre; yurttaki hocalarından yardım istedi ancak destek göremedi. 18 yaşını doldurduktan sonra annesinin yanına geldi. Şu anda bir tekstil firmasında çalışarak iki kardeşi ile annesi ve kendisinin geçimini sağlıyor. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için de destek bekliyor.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:48
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