Bir geceye 21 bin lira! Belediyeye ‘Kılıçdaroğlu’ tarifesi

Rüşvet soruşturmaları kapsamında Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in yerine başkanvekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, başkan yardımcısı olduğu dönemde belediye kaynaklarını lüks yaşamı için kullandığını ortaya çıktı. ulaşılan belgelere göre, geçen yıl ekim ayında, Başkan Semih Şahin ile birlikte İstanbul'a giden Subaşı, lüks bir otelde bir gece konakladı. Konaklama ücretine, yemek ve alkol de eklenince bir gecelik fatura 21 bin 623 TL'yi buldu. Bu fatura Bilecik Belediyesi tarafından ödendi. Aynı gezide, Semih Şahin'in ise 4 bin liralık bir odada kaldığı öğrenildi.

Partilileri doldurdu

Subaşı'nın son olarak ise Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün ablasının damadı olan Oğuzhan Önalan'ı özel kaleme, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un 12 yıldır bir bankada çalışan kardeşi Umut Olgun'u ziraat mühendisi olarak, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşi Seher Gider Kaya'yı sekreter olarak işe aldığı, CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşi Sevcan Yılmazbaş Kurnaz'ın da, belediye şirketi KAYI AŞ'nin Hanımeli Tesisleri'nde işe başlattığı öğrenildi. Alımların, Genel Müdür Selçuk Erdağı rüşvet alırken yakalanınca Başkan Semih Şahin'in de görevden alınmasına neden olan KAYI A.Ş. üzerinden yapıldığı belirtildi.

Yeğene ve kankaya kıyak

Melek Mızrak Subaşı'nın CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Selçuk Tüzün'ün sahibi olduğu Tüzün Reklam şirketine de 5 milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıktı. Subaşı'nın, en yakın arkadaşlarından biri olan ve kendisine ait küçük bir işletmesi bulunan Berna Dönmez'e de belediyenin tüm organizasyon işlerini verdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu da 100 bin lira ödemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözde "mütevazı" videolarından birini İstanbul'da 5 yıldızlı bir otel odasında çektiği ortaya çıkmıştı. Olay, CHP teşkilatının videoya ilişkin kamera arkası görüntüleri sosyal paylaşım hesabından paylaşmasıyla farkedilmiş, Kılıçdaroğlu'nun ise 1 gecelik otel ücreti olarak 100 bin TL ödediği anlaşılmıştı. Evinin mutfağından sözda "mütevazi hayatından mekanlarda" video çeken Kılıçdaroğlu'nun algı maskesi kendi arkadaşları tarafından deşifre edilmişti.