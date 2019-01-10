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Bir gecede hepsini parçaladılar! Polis her yerde onları arıyor

Bartın'da Kurucaşile Belediyesi'nin 2 yıl önce balıkçı barınaklarının bulunduğu yere monte ettiği korkuluklar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklara gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hasar verildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:38
Bir gecede hepsini parçaladılar! Polis her yerde onları arıyor

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde sahilde bulunan korkuluklar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklar gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalanarak, kullanılamaz hale getirildi.

Kurucaşile Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce balıkçı barınaklarının bulunduğu yere monte ettiği korkuluklar, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve banklara gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hasar verildi. Sabah hava aydınlandığında sahildeki yapılara hasar verildiğini gören ilçe sakinleri saldırganlara tepki gösterdi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, "Daha iyi, yaşanılabilir bir ilçe ve insanımızın tüm imkanlarından yararlanabilmesi için hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak yaptığımız bu hizmetler kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek, kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz ama takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak, o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır. Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmaları ya da gerek Belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz. Çünkü bu hizmetler tahrip edildiğinde hem vatandaşın hizmete ulaşmasında aksamalar yaşanıyor hem de vatandaşın parasıyla yapılan değerler yok ediliyor. Yaptığımız hizmetler de ancak halkımız sahip çıkarsa korunabilir. Bu çirkin davranışı yapanların yakalanmasının an meselesi olduğuna ve yakalandığında gerekli cezayı alacaklarına inanıyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:38
  1. Bartın
  2. Kurucaşile ilçesi
  3. Şehir magandaları
  4. çevreye zarar verdiler
  5. polis her yerde onları arıyor

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