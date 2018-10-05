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Bir gecede bütün kasalar doldu! Fiyatlar inecek

Karadeniz'de "kestane karası fırtınası" sonrası denize açılan balıkçıların kasaları palamutla doldu.

05 Ekim 2018 Cuma 15:43
Bir gecede bütün kasalar doldu! Fiyatlar inecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık sezonunun iyi geçmesinden dolayı hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.

Karadeniz'de, "kestane karası fırtınası" sonrası denize açılan balıkçıların binlerce kasa palamut avladığını vurgulayan Köse, "Balık sezonu çok iyi gidiyor. Palamut istemediğiniz kadar var denizde. Palamudun çifti 15 liraya kadar düştü, böyle balık çıkarsa fiyatlar daha da düşecek, halkımız daha ucuz balık yiyecek." dedi.

 "Gecede 2-3 bin kasa getiren balıkçı teknelerimiz var"

Köse, Ereğli Limanı'na farklı bölgelerden gelen balıkçıların avladıkları ürünleri İstanbul, Ankara, Bursa ve Trabzon başta olmak üzere ülkenin her noktasına götürdüğünü anlatarak, "Bu limandan çıkan balıklar Türkiye'nin her yerine gidiyor, gitmediği yer yok. Gecede 2-3 bin kasa getiren balıkçı teknelerimiz var. Balığın merkezi olan Ereğli'de son 1 haftada 200 bin kasanın üzerinde palamut çıktı." ifadelerini kullandı.

Köse, bu sezon hamsinin de bol olmasını beklediklerini ve ilk günde teknelerin, bin ila 2 bin kasa arasında hamsi avlayarak limana döndüğünü sözlerine ekledi. İzmir'den Karadeniz'e gelen 15 yıllık balıkçı Mert Kopuz da son yılların en bereketli sezonunu geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Kopuz, dün gece açıldıkları denizden 2 bin kasa palamut, bin 500 kasa da hamsi avlayarak döndüklerini belirtti. Öte yandan, palamut yüklenen kamyonlar liman girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:43
  1. Zonguldak
  2. Trabzon
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Ankara
  7. Karadeniz
  8. balık fiyatları

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