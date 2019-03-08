0553 313 94 23

‘Bir Fırçada Sanat’ bir fırça da sen at

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yarını Aydınlat Kulübü’ öğrencileri tarafından engelli bireylere yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmak adına Bir Fırçada Sanat projesi hazırlandı.

08 Mart 2019 Cuma 09:39
‘Bir Fırçada Sanat’ bir fırça da sen at

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) ‘Yarını Aydınlat Kulübü’ öğrencileri tarafından engelli bireylere yönelik toplumsal bir farkındalık oluşturmak adına Bir Fırçada Sanat projesi hazırlandı.


‘Bir Fırçada Sanat Projesi’ Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Dönemi kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı. Proje Esenyurt Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde bulunan down, otizmli çocuklar ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi ortaklığında gerçekleştiriliyor. Projenin açılışını İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Erdal Dursun, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde bulunan down ve otizmli çocuklar ile Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri yaptı.


Proje kapsamında amaçlanan resim sanatının çocuklarda yer etmesi ve resim yapmanın çocuklar için bir ders olmaktan öteye geçip duygu, hayal ve düşünceleri aksettiren bir sanat olarak yer bulacak. Projede, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden de yararlanarak engelli çocukların kişisel gelişim düzeylerini arttırmak hedefleniyor. Proje hedef kitlesi başta engelli bireyler olmak üzere, toplumsal duyarlılığın artması noktasında tüm toplumu kapsamaktadır.


Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri proje ile özel gereksinimi olan çocukların el becerilerini geliştirmek ve toplumda sosyal farkındalık oluşturmak, çocuklara resim sevgisini aşılamak amacıyla düzenleyerek, öğrencilerin tuval boya ile duygu ve düşüncelerini kağıda aktarmalarını istiyor.


“Bir Fırçada Sanat” projesinin en temel hedefi engelli olan insanların da birer birey olduğunu ve birlikte yaşanması gerektiğini topluma yansıtmak ve ayrıca sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden de yararlanarak engelli çocuklarımızın kişisel gelişim düzeylerini artırmak.


Üç gün boyunca İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde devam edecek olan projede yapılan eserlerin satışı ile elde edilecek gelirler de down ve otizmli çocuklar yararına kullanılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:39
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür plaketi
    1. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    2. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    3. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    4. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    5. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    6. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    7. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    8. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    11. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    12. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    13. Kayak merkezlerinde son durum
    14. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    15. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    16. İstanbul'da korkutan patlama!
    17. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    20. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    21. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    22. Borsa, güne yatay başladı
    23. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    24. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    25. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    26. Esgin dümene geçti
    27. Ağız kanseri riskine dikkat
    28. Kabracabey’den milli takıma
    29. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    30. Kütahya’da öğrencilere yüzme eğitimi..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!