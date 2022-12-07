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Aktüel Bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Aktüel

Bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:53:00 -
Bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir evin bahçesine gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Sarız ilçe merkezinde A.E'nin evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Aramada evin bahçesinde parke taşların altına poşetlere sarılı şekilde gömülerek gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait bir şarjör ve 94 fişek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 180 tabanca mermisi bulundu.

Gözaltına alınan A.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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