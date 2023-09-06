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Gündem Bir dönemin en çok izlenen dizilerini çekmişti! Yönetmen Ede boğularak hayatını kaybetti
Gündem

Bir dönemin en çok izlenen dizilerini çekmişti! Yönetmen Ede boğularak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:07:00 -
Bir dönemin en çok izlenen dizilerini çekmişti! Yönetmen Ede boğularak hayatını kaybetti

Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Abdulkadir Ceylan Ede, Sapanca Gölü'nde boğularak öldü.

4 Eylül Pazartesi akşam saatlerinde Sapanca Gölü’ne giren 58 yaşındaki yönetmen Abdulkadir Ceylan Ede, boğulma tehlikesi yaşadı.

Yönetmen Ede, arkadaşları tarafından denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Ede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abdulkadir Ceylan Ede; Aynalı Tahir, Pusat, Acı Hayat gibi bir dönemin en çok izlenen dizilerine imza atmıştı.
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