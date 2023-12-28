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Gündem Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım
Gündem

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Yeniakit Publisher
2023-12-28 10:46:00 - 2023-12-28 11:03:04
Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Unutmadık, unutturmayalım!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, PKK’nın uzantısı konumundaki HDP ile ittifak görüşmesi yapıp, ardından PKK’lı teröristlerin şehid ettiği asker cenazesine katılmasını, unutmayalım, unutturmayalım.

Yine Özgür Özel’in, PKK’nın kınandığı TBMM’deki grubu bulunan partilerin imzalayacağı bildiriye, HDP ile birlikte imza atmamasını unutmayalım, unutturmayalım.

Kadir Has Üniversitesi’nde, hendekçi bir öğretim üyesinin, mescidin halısına ayakkabı ile basıp, bir de utanmadan, “Seccadeye basmıyorum” demesini ve Kadir Has Üniversitesi’nin bu kadını Hendek bildirisine imza atmasından sonra üniversiteden atmadığı gibi, şimdi de ayak sürttüğünü, oyalamalarda bulunduğunu unutmayalım, unutturmayalım..

Fatih Altaylı’nın, “Kahrolsun PKK” sloganı atılan ve Gazze’ye destek verilen mitinge katılanlar için “Şehidler için de yürüyüş yapsanıza şerefsizler” diyerek, bilerek yalan söylemekten utanmadığını, unutmayalım, unutturmayalım..
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Şehid babasının, sadece ve sadece “Demirtaş’a selam yollayanlara hakkımı helal etmiyorum” dediği için, 27 Mayıs darbecisi Mucip Ataklı’nın yeğeni Can Ataklı tarafından “Kimsin sen lan” diye hakarete muhatap edilmesini, unutmayalım, unutturmayalım..

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu şe...sizlerin o kadar çok vukuatı oluyorki unutmak mümkün değil.
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