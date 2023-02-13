Bir de hafız olacaksın! Şimdi de bu yalanı savurdu

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, yine akıl almaz bir çarpıtmaya imza attı. Özellikle sosyal medyada dolaşan, "Hükümet, deprem bölgesine gönderilmek istenen yardımları engelliyor" şeklindeki ipe sapa gelmez iddialara bel bağlayan Ocaktan, "Felaket bölgesine koşan bu ülkenin insanlarından neden bu kadar korkulur, doğrusu anlaşılır gibi değil. (...) Yapılması gereken hiçbir kıskançlığa kapılmadan yardıma koşanların önünü açmak ve onlara destek olmaktır. Korkmayın, yıllarca millete tepeden bakan devletin pulları dökülmez, bırakın sadece siz değil, başkaları da vatandaşın başını okşasın" herzelerini yumurtladı.