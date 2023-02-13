  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ali Babacan'ın korumasından ailesini kaybetmiş acılı vatandaşa tekme: Devlet yok deyin

Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler

Irkçı Özdağ ile AK Partili Babuşçu karşılaştı, tartışma çıktı!

Sofuoğlu'ndan Şen'e deprem suçlaması! 'Provokatörlük yapıyorsun'

Ekipler arama yaparken birden sallanmaya başladı! Korku dolu anlar...

MHP'den depremden etkilenen Hatay'daki kiliseye yardım

Katar'dan Türkiye'ye dikkat çeken ziyaret! Katar Emiri Şeyh Temim: 'Kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz' mesajı!

Suriye muhalefetinden BM'ye deprem tepkisi: Kaderine terk ettiler

Suudi kurumdan Türkiye kararı! '81,2 milyon dolara ulaştı: Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım

Euronews muhabirinin 'çadır yok' algısı çöktü
Medya Bir de hafız olacaksın! Şimdi de bu yalanı savurdu
Medya

Bir de hafız olacaksın! Şimdi de bu yalanı savurdu

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, yine akıl almaz bir çarpıtmaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 11:00:00 -
Bir de hafız olacaksın! Şimdi de bu yalanı savurdu

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden Karar yazarı Mehmet Ocaktan, yine akıl almaz bir çarpıtmaya imza attı. Özellikle sosyal medyada dolaşan, "Hükümet, deprem bölgesine gönderilmek istenen yardımları engelliyor" şeklindeki ipe sapa gelmez iddialara bel bağlayan Ocaktan, "Felaket bölgesine koşan bu ülkenin insanlarından neden bu kadar korkulur, doğrusu anlaşılır gibi değil. (...) Yapılması gereken hiçbir kıskançlığa kapılmadan yardıma koşanların önünü açmak ve onlara destek olmaktır. Korkmayın, yıllarca millete tepeden bakan devletin pulları dökülmez, bırakın sadece siz değil, başkaları da vatandaşın başını okşasın" herzelerini yumurtladı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23