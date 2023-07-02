Bir bayramı daha evlat nöbetinde geçiren acılı anneden dağdaki evladına: 8 yıldır kokuna hasretim! Kaç gel bitsin bu ayrılık

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Bir bayramı daha dağa kaçırılan çocuklarından ayrı, evlat nöbetinde geçiren Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde evlatlarına seslenerek kaçıp gelmeleri çağrısı yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’li teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 1399’uncu gününde de devam etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz’e kavuşmak için eylemini sürdüreceğini söyledi.

Eve dön! Orası senin yerin değil

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Demir, şöyle konuştu: “Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Burada kararlıyız. Oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlumdan ne istediler? Oğlum yetimdi. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Aziz neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özlemişim. Gençliğine hasret kaldım. 8 senedir seni bekliyorum. Sana hem annelik hem babalık yaptım oğlum. Gel eve, orası senin yerin değil.”

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Seni çok özledik, kaç gel artık

Evladı için eyleme destek veren Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü ifade etti.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, “Yaz, kış demeden hepimiz buradayız. Eylemimize devam ediyoruz. Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Kardeşlerin, ağabeylerin seni özlemiş. Kararlığımız devam edecek. Bütün ailelerin çocukları gelene kadar buradan kalkmayacağız” dedi.