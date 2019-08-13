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Bir aşk hikayesi "engelleri" ortadan kaldırdı

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Erhan Naynal, aşık olduğu 27 yaşındaki bedensel engelli Tuğçe Çolak’la evlenmek için iş yerini kapatıp Elazığ’a yerleşti, düzenlenen düğün töreniyle de hayalinekavuştu.

13 Ağustos 2019 Salı 09:16
Bir aşk hikayesi "engelleri" ortadan kaldırdı

İstanbul’da yaşayan 30 yaşındaki Erhan Naynal, aşık olduğu 27 yaşındaki bedensel engelli Tuğçe Çolak’la evlenmek için iş yerini kapatıp Elazığ’a yerleşti, düzenlenen düğün töreniyle de hayalinekavuştu. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da jest yaparak süslettiği makam aracını gelin arabası olarak gönderdi.


Mobilyacılık sektöründe iş yeri işletenErhan Naynal (30) ile doğuştan bedensel engelli Tuğçe Çolak (27), 4 yıl önce ortakarkadaşları aracılığıyla tanıştı. Sürekli görüşmeye başlayan ikili birbirine aşık olup evlenmeye karar verdi. İlk etapta ailesinin evliliklerine karşı çıkan ardından kabul eden damat Erhan Naynal, sevdiği kadın içinİstanbul’da kendi işlettiği mobilya dükkanını bırakarak Elazığ’a yerleşti.Birbirine aşık olan çift, ailelerin izniyle evlenme kararı aldı. Çift için Kültür Park Mamurat’ül Aziz salonunda düğün töreni düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen düğün töreni Elazığ Belediyesi Halk Oyunları Grubu’nun yöresel Çayda Çıra oyunuyla başladı, sahneye davet edilen çiftin oynaması ile sürdü. Mutlu günlerinde doyasıya eğlenen çiftin gelin arabası ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nınseçimden sonra makam aracı olarak kullandığı otomobili oldu.



“Eşim bir çok kişiden daha sağlıklı ve akıllıdır"


Sevdiği kadın için İstanbul’dan gelerek Elazığ’a yerleştiğini belirten Damat Erhan Naynal (30), “Mutluluğumuzu paylaştıkları ve yardımları için bütün Elazığ halkına çok teşekkür ediyoruz. Eşimle 4 sene önce bir ortak arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. O zamandan beri devam ediyordu. Busene de mutluluğa bağlayalım dedik. Bazı sıkıntılardan dolayı benim babam gelmedi. Ancak genelde bizim ailemiz buradadır. Ben bir engel görmüyorum. Kendisi bir çok kişiden daha sağlıklı ve akıllıdır. Tercihimin en doğu karar olduğunu düşünüyorum. Bana bir şey olmadığı sürece ömrümün sonuna kadar taşıyacağımı her defasında belirttim. Bu yola bu şekilde başladık ve bu şekilde bitireceğimize inanıyorum"dedi.


İstanbul’da mobilya dükkanı olduğunu ancak Elazığ’a yerleştiği için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını da anımsatan Neynal, düğünden sonra iş bakacağını kaydetti.



"Ailem eşimi tanıyınca güvendi"


Çok mutlu olduğunu dile getiren Tuğçe Çolak ise, “Tanışmamız dört yıl öncesine dayanıyor. Evlilikte, sadakat ve güven önemlidir. Evleneceğin kişi dağ gibi görmek ve yaslandığın zaman yıkılmayacağını bilmek çok önemlidir. Ben o dağı bulduğuma inanıyorum. Darısı tüm bekarların başına. Ailem, ilk etapta bir ikilemde kaldılar. Ancak daha sonra eşimi tanıdıktan sonra onlar da güvendiler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:16
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