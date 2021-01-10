BİP canlı ders aç | 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak vakalardaki artış sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Öğrenciler EBA ve EBA TV üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Pek çok kişi BİP üzerinden canlı ders açılıp açılmayacağını merak ediyor.

WhatsApp neden siliniyor?

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi WhatsApp yerine başka uygulamaları araştırmaya başladı.

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

BİP'ten canlı ders yapılır mı?

BİP görüntülü sohbet hizmeti sunuyor. Söz konusu görüşmeye maksimum 10 kişi katılıyor. HD görüntü kalitesi ve 10 kişinin aynı anda BİP’te görüntülü konuşması sebebiyle bazı öğretmenler bu uygulama üzerinden de canlı ders açabiliyor.

Ayrıca bipmeet internet sitesi üçerinden çevrimiçi toplantı ve canlı ders yapılabiliyor.

BİP uygulamasını uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirmeniz mümkün.