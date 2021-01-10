BİP'te kaç kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapılabilir?
BİP görüntülü konuşma en fazla kaç kişiyle yapılabilir? | Görüntülü sohbet son yıllarda bir hayli popüler oldu. Özellikle pandeminin etkisiyle yediden yetmiş yediye pek çok kişi, uygulamaların görüntülü sohbet özelliklerini kullanmaya başladı. Aileleriyle, arkadaşlarıyla hasret gidermek isteyenler toplu görüntülü sohbetleri kullanıyor. Peki, BİP görüntülü sohbet kaç kişi katılabilir? |BİP görüntülü sohbet kaç kişi oluyor?
BİP görüntülü sohbet kaç kişiyle? | BİP yerli mesajlaşma uygulamalarından biri. Söz konusu uygulama üzerinden ses, fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra görüntü sohbet yapmanız mümkün. Peki, görüntülü sohbete kaç kişi davet edilebiliyor? | BİP kaç kişi görüntülü sohbet edebilir?
BİP'te kaç kişiye kadar grup görüntülü görüşme yapılabilir?
Son yıllarda görüntülü görüşmelere ilgi arttı. Her uygulamanın görüntülü konuşma için belirlediği katılımcı sayısı farklılık gösteriyor. BİP kullanıcıları en fazla kaç kişiyle görüntülü sohbet gerçekleştirilebileceğini araştırıyor. BİP’te 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmesi yapabilirsiniz.
Ayrıca bipmeet ile çokkatılımcılı toplantı ya da canlı ders yapabilirsiniz.