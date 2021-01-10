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Teknoloji BİP'te grup arama nasıl kurulur?
Teknoloji

BİP'te grup arama nasıl kurulur?

BİP grup araması nasıl başlatılır? | Mesajlaşma ve görüntülü konuşma özellikleri taşıyan uygulamalar neredeyse her yaş grubundakiler tarafından tercih ediliyor. Kimi torunlarını kimi iş arkadaşlarını söz konusu uygulamalardan arıyor. Özellikle pandemi sürecinde eşinden, dostundan uzak kalanlar toplu sohbetleri tercih ediyor. Peki, BİP’te grup araması var mı? | BİP grup araması nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 20:08:00 -
BİP'te grup arama nasıl kurulur?

BİP görüntülü sohbet nereden açılır? | Milyonlarca kişi mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Pek çok ülkede kullanılan WhatsApp'ın gizlilik ilkesini değiştirmesinin ardından ülkemizde yerli uygulamalara ilgi arttı. Yerli uygulamalar arasında yer alan BİP'i indiren ve ilk kez kullanacak olanlar akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor.

BİP'te grup arama nasıl kurulur?

Öncelikle uygulama mağazasından BİP’i indirin. Cep telefonu numaranızı girin ve doğrulama kodunu onaylayın. Ardından profilinizi oluşturun. BİP anasayfasının hemen altında telefon ikonu bulunuyor. Oraya dokunduğunuzda kişileriniz karşınızda sıralanacak. Hem üst kısımda ise ‘Yeni Grup Araması Oluştur’ ifadesini göreceksiniz. Bu kısma dokunup arkadaşlarınızı ekleyerek grup araması oluşturabilirsiniz.

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