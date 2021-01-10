BİP'te grup arama nasıl kurulur?

BİP grup araması nasıl başlatılır? | Mesajlaşma ve görüntülü konuşma özellikleri taşıyan uygulamalar neredeyse her yaş grubundakiler tarafından tercih ediliyor. Kimi torunlarını kimi iş arkadaşlarını söz konusu uygulamalardan arıyor. Özellikle pandemi sürecinde eşinden, dostundan uzak kalanlar toplu sohbetleri tercih ediyor. Peki, BİP’te grup araması var mı? | BİP grup araması nasıl yapılır?