BİP uygulaması kullananlar kimlerin kendilerini engellediğini öğrenmenin bir yolunun olup olmadığını araştırıyor. BİP engellendiğimi nasıl anlarım?

Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

Milyonlarca kişi kullandığı uygulamada kimler tarafından engellendiğini merak ediyor. BİP uygulamasında engellendiğinizde attığımız mesaj, görüntü ya da sese karşı tarafa iletilmez. Bu sebeple karşıda iki tik oluşmaz. Ayrıca uygulama üzerinden seli ya da görüntülü arama yaptığınızda karşınızdakine ulaşamazsınız.