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Teknoloji Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?
Teknoloji

Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

Bip engellendiğini anlar mıyım? | Son yıllarda mesajlaşma uygulamalarına olan ilgi arttı. Görüntülü konuşma özelliği bulunan söz konusu uygulamalar özellikle pandemi sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı. BİP kullanıcıları bir kişinin kendilerini engelleyip engellemediğini nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Bir uygulamadan engellendiğimi nasıl anlarım? | Beni engelleyenleri görebilir miyim?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 19:19:00 -
Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

BİP uygulaması kullananlar kimlerin kendilerini engellediğini öğrenmenin bir yolunun olup olmadığını araştırıyor. BİP engellendiğimi nasıl anlarım?

Bip’te engellendiğimi nasıl anlarım?

Milyonlarca kişi kullandığı uygulamada kimler tarafından engellendiğini merak ediyor. BİP uygulamasında engellendiğinizde attığımız mesaj, görüntü ya da sese karşı tarafa iletilmez. Bu sebeple karşıda iki tik oluşmaz. Ayrıca uygulama üzerinden seli ya da görüntülü arama yaptığınızda karşınızdakine ulaşamazsınız.

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