BiP ve Yaani’den istihdama katkı

“Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” prensibiyle hareket eden Turkcell, geliştirdiği yerli ve mili dijital uygulamalarıyla müşterilerinin yanında olmaya ve bu faaliyetlerden elde ettiği gelirleri ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Turkcell, bu kapsamda mühendis kadrosunu her geçen gün daha da genişletiyor.



Türkiye’den dünyaya açılan dijital uygulamalar ile yaşamın ve deneyimin dijitalleşmesi için çalışan Turkcell önümüzdeki dönemde, 379 kişilik Dijital Servisler ve Çözümleri ekibine 70 mühendis daha dahil edecek. İletişim ve yaşam platformu BiP ve arama motoru Yaani uygulamalarının ileri faz geliştirmeleri için kadroya dahil edilecek mühendisler yazılım ve mobil yazılım konusunda eğitim görmüş adaylar arasından seçilecek. Turkcell ayrıca, yeni mezun işe alım programı Genç Yetenek ve yarı zamanlı çalışma modeli sunan Stajcell Plus projesiyle genç mühendis adaylarına yeni iş fırsatları sunmaya devam edecek.



“Dijital servislerimiz dünyada kullanılır hale geldi”



Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell olarak sundukları uçtan uca servislerle müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, “Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, ister Turkcell abonesi isterse de başka bir operatörün abonesi olsun, tüm vatandaşlarımızın hayatının her alanında olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Bu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için var güçleriyle çalışan binlerce Türk mühendisinin emekleri sayesinde, dijital servislerinin artık sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde yaygın şekilde kullanılır hale geldiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:



“Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve sağlayacağımız ilave istihdam imkanlarıyla küresel marka olma yolculuğumuzun hız ve güç kazanmasını ve markalarımızın değerini her geçen gün daha da artırmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz servisler büyüdükçe hem ekosistemimize hem de toplam istihdamımıza katkı sağlıyoruz. Z kuşağının global firmalardaki çalışma arzularının, bizim geliştirdiğimiz Turkcell teknoloji dünyası için aynı motivasyon seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Bugünden temellerini attığımız bu ekosistemle, iş hayatına hazırlanan genç mühendislerimize farklı kariyer fırsatları sunuyoruz.”

BiP’e konferans özelliği eklendi

Pandemi döneminde uzaktan görüntülü görüşme ihtiyacının artmasıyla birlikte harekete geçen Turkcell, özellikle uzaktan eğitim ve toplantılar için “BiP Meet” özelliğini geliştirdi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen konferans görüşme programı “BiP Meet” güvenli olmasının yanı sıra kolay ara yüzü sayesinde rahat kullanım özelliğiyle öne çıkıyor. BiP Meet, aynı anda yüksek sayıda kullanıcıyla kullanım imkanı sunuyor.



Müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini sağlayan Türkiye’nin arama motoru Yaani’nin de kısa sürede arama motorları arasında ivme kazanmasının arkasında güçlü bir mühendis kadrosu yer alıyor.