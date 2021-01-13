BİP uygulaması ile mesaj göndermek ücretli mi?

BİP, Turkcell tarafından geliştirilmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. iOS, Android kullanıcıları için geliştirilen BİP uygulaması, tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor.“En İnovatif Uygulama” ödülünü kazanan BİP, kullanıcılarına hızlı ve güvenli mesajlaşma, kaliteli sesli ve görüntülü görüşme sağlıyor.

BİP uygulaması ile kullanıcılar, kaybolan mesaj, caps yaratma, mesajlaşma, grup mesajlaşması, konum paylaşma, oyunlar ve para transferi gibi özellikleri kullanabiliyor. BİP uygulamasında çeviri özelliği de bulunuyor. Özellik sayesinde kullanıcılar farklı dillerden birileriyle konuşurken anında çeviri yapabiliyorlar.

BiP üzerinden mesaj göndermek ücretli mi?

BiP mobil uygulamasını indirmek ücretsizdir.

Turkcell abonesiyseniz;

BiP’ten metin, fotoğraf ve video gönderimleriniz internet kotanızdan düşmez. Diğer paylaşımlarınız paketiniz varsa internet paketinizden, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Diğer paylaşımlara örnekler:

Konum göndermek için harita kullanımı (Apple Maps, Google Maps)

Alınan ve gönderilen konumun görüntülenmesi için harita kullanımı (Apple Maps, Google Maps)

Alınan ve gönderilen linke tıklandığında tarayıcı kullanımı (Safari, Chrome, Mozilla vs.)

Yeni versiyon bilgilendirme ve yeni versiyona zorlama durumlarında uygulama dükkanlarına yönlenme ve uygulama dükkanlarındaki kullanım (App Store, Google Play, T-Market)

Arkadaşına Öner özelliğinde E-Posta, Twitter ve Facebook kullanımı

Bize Ulaşın özelliğinde E-Posta kullanımı

Sohbet Geçmişini E-Postala özelliğinde E-Posta kullanım

Daha iyi hizmet verebilmek adına uygulama içerisinde karşılaşılan hataların raporlanması

BiP uygulaması hız kısıtlı internet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı internet paketi bittiğinde, internet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilecektir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa internet paketinden, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirilir.