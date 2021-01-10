BİP engellenenler listesi | BİP kullananlar iletişim kurmak istemedikleri kişileri engellemelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Pek çok uygulama gibi BİP’te de kişi engelleme özelliği bulunuyor. Peki, BİP kişi nasıl engellenir?

BİP mesaj engelleme nasıl yapılır?

BİP’te istediğiniz kişinin size mesaj atmasını ya da aramasını engelleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle BİP uygulamasını acın. Sağ alt köşede yer alan ‘Daha Fazla’ seçeneğine dokunun. Ardından açılan sayfada ‘Ayarlar’ bölümüne tıklayın. ‘Engellenen kişiler’ seçeneğine dokunun. Hemen sağ üst kısımdaki engelleme işaretine tıklayın ve arzu ettiğiniz kişileri listeye dahil edin. İstediğiniz zaman engelli listesindeki kişilerin engellerini kaldırabilirsiniz.