WhatsApp gizlilik politikasını değiştirdi. WhatsApp’ın bu kararının ardından milyonlarca kişi söz konusu uygulamayı kaldırıp yerli uygulamalara yöneldi. Bunlar arasında BİP de yer alıyor. BİP indirenler, uygulamayı nasıl kullanacaklarını araştırıyor. Peki, BİP son görülme kapatılabiliyor mu?

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Bip çevrimiçi kapatma

Bunun için ‘ayarlar’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından 'sohbet ayarları' seçeneğine dokunun. 'Son görülme bilgisi' kısmını kapattığınızda en son ne zaman uygulamaya girdiğiniz görülmeyecek.