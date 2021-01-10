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Teknoloji Bip çevrimiçi kapatma
Teknoloji

Bip çevrimiçi kapatma

Son günlerde BİP uygulaması kullanmaya başlayanların sayısı bir hayli arttı. Hal böyle olunca uygulamayı yükleyenler, BİP hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Peki, BİP çevrimiçi özelliği kapatılabilir mi? | BİP son görülme kapatılıyor mu? | BİP son görülme nereden nasıl kapatılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:09:00 -
Bip çevrimiçi kapatma

WhatsApp gizlilik politikasını değiştirdi. WhatsApp’ın bu kararının ardından milyonlarca kişi söz konusu uygulamayı kaldırıp yerli uygulamalara yöneldi. Bunlar arasında BİP de yer alıyor. BİP indirenler, uygulamayı nasıl kullanacaklarını araştırıyor. Peki, BİP son görülme kapatılabiliyor mu?

BİP nedir?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Bip çevrimiçi kapatma

Bunun için ‘ayarlar’ kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından 'sohbet ayarları' seçeneğine dokunun. 'Son görülme bilgisi' kısmını kapattığınızda en son ne zaman uygulamaya girdiğiniz görülmeyecek.

BİP'ten canlı ders yapılır mı?
BİP'ten canlı ders yapılır mı?

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BİP'ten canlı ders yapılır mı?

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