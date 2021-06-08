Biontech aşısı randevusu nereden alınır? Ülkemizde Biontech ve Sinovac aşısı uygulanıyor. Kısa bir zaman içerisinde Sputnik V aşısı da uygulanacak. Alman aşısı saklama koşulları sebebiyle yalnızca hastanelerde yapılıyordu. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Alman aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Biontech aşısı özel hastanelerde yapılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının daha geniş alanda uygulanabileceğine yönelik açıklamada bulundu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.