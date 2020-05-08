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Ekonomi

Binlerce kişi bekliyordu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin ödemelerinin bugün başladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:18:00 -
Binlerce kişi bekliyordu! Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvurunun 700 bini aştığını da belirtti. Selçuk kısa çalışma ödeneği konusunda ise, “2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık” dedi.Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, 620 bin haneye ödeme yapıldığını belirterek, “6 milyon üzerinde başvuru aldık” diye konuştu.

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