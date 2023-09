Binlerce kişi ağa takıldı! Android kullananlara büyük tuzak

Siber güvenlik şirketi ESET, daha önce Uygur kökenli Android kullanıcılarını da hedef alan ve GREF adıyla bilinen Çin bağlantılı APT grubunun aktif kampanyalarını ortaya çıkardı. Saldırganlar kullanıcıları sahte Signal ve Telegram uygulamalarıyla kandırıp kötü amaçlı uygulamaları indirmeye teşvik ediyor. Binlerce kullanıcının bu tuzağa düşerek casus uygulamaları cihazlarına indirdiği belirtiliyor.

Çin bağlantılı GREF grubunun casus uygulamaları Signal ve Telegram gibi görünüyor; Avrupa ve ABD'deki kullanıcılara saldırıyor.

Çin bağlantılı iki ayrı kampanya tespit edildi!

ESET araştırmacıları, sahte Telegram ve Signal araçlarının arkasındaki tehdit aktörlerinin Çin bağlantılı APT grubu GREF ile ilişkilendirildiği, Android kullanıcılarını hedef alan iki aktif kampanya tespit etti. Her bir kötü amaçlı uygulama için sırasıyla Temmuz 2020 ve Temmuz 2022'den bu yana aktif olan kampanyalar, Android BadBazaar casusluk kodunu Google Play mağazası, Samsung Galaxy Store ve meşru şifreli sohbet uygulamaları gibi görünen özel web siteleri aracılığıyla dağıttı. Bu kötü amaçlı uygulamaların FlyGram ve Signal Plus Messenger olduğu ortaya kondu. Tehdit aktörleri, Android için açık kaynaklı Signal ve Telegram uygulamalarını kötü amaçlı kodla yamalayarak sahte Signal ve Telegram uygulamalarındaki işlevleri elde etti. Signal Plus Messenger, bir kurbanın Signal iletişiminin gözetlendiği belgelenmiş ilk vaka ve binlerce kullanıcının farkında olmadan casus uygulamaları indirdiği ortaya çıktı. ESET telemetrisi, çeşitli AB ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve dünya çapındaki diğer yerlerdeki Android cihazlarda tespitler bildirdi. Her iki uygulama da daha sonra Google Play'den kaldırıldı.



Arka planda casusluk yapan truva atı haline getirilmiş Signal ve Telegram uygulamalarına gizleniyor!

Keşfi yapan ESET araştırmacısı Lukáš Štefanko şu açıklamayı yaptı: "BadBazaar ailesinden gelen kötü amaçlı kodun, kurbanlara çalışan bir uygulama deneyimi sağladığı görülüyor. Bu zararlı kod, aslında arka planda casusluk yapan truva atı haline getirilmiş Signal ve Telegram uygulamalarına gizleniyor. BadBazaar'ın ana amacı cihaz bilgilerini, kişi listesini, arama kayıtlarını ve yüklü uygulamaların listesini dışarı sızdırmak ve kurbanın Signal Plus Messenger uygulamasını gizlice saldırganın cihazına bağlayarak Signal mesajları üzerinde casusluk yapmak."



Daha önce de Uygurlara ve Çin dışındaki diğer Türk etnik azınlıklara karşı kullanılmıştı!

ESET telemetrisi Avustralya, Brezilya, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Almanya, Hong Kong, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Singapur, İspanya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Yemen'den gelen tespitleri rapor ediyor. Ayrıca Google Play mağazasındaki FlyGram'a ait bir bağlantı da bir Uygur Telegram grubunda paylaşıldı. BadBazaar kötü amaçlı yazılım ailesinin uygulamaları daha önce de Uygurlara ve Çin dışındaki diğer Türk etnik azınlıklara karşı kullanılmıştı.



Bir Google App Defense Alliance ortağı olan ESET, Signal Plus Messenger'ın en son sürümünü kötü amaçlı olarak tanımladı ve bulgularını ivedilikle Google ile paylaştı. ESET’in yaptığı uyarıların ardından uygulama Mağaza'dan kaldırıldı.