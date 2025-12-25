  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Eli ve ayakları şişenler (kurdeşen) ürtiker'e ilişkin uzmanlardan uyarılar geliyor. Besini alındıktan 90 dakikalık süre içinde gelişmesi nedeniyle bu hataları yapmayın ifadeleri kullanan uzmanı ürtiker kısa sürdüğü gibi uzun bir süre de devam edilebilir uyarısında bulunarak mesajı verdi.

#1
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, en çok bahar aylarında görüldüğünü belirten Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Gülbiye Güler, çeşitli uyaranlara bağlı olarak gelişen bir rahatsızlık olan ürtiker kısa sürdüğü gibi uzun bir süre de devam edilebileceğini söyledi. Kısa - uzun süreli etkiler de görülebiliyor.

#2
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Bahar aylarında özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenlerinürtikere yol açtığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Gülbiye Güler, 'Ürtiker daha derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğindenacil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anafilaksi ve hipotansiyon oluşabilir'' dedi. Bazı antibiyotiklerin, ağrı kesici, antiinflamatuvar ve kas gevşeticiler ile radyo kontrast maddelerin en sık ürtiker yapan nedenler arasında yer aldığını aktaran Uzm. Dr. Gülbiye Güler, 'Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır'' diye konuştu. Akut ürtiker tedavisinde temel ilacın antistaminikler olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gülbiye Güler, 'Akut atak sebebi belirlenebilirse, bu tetikleyici faktör uzaklaştırılmalıdır. Antistaminik tedaviye yanıt vermeyen ürtikerlerde sistemik kortikosteroidler genellikle etkili olabilmektedir. Bazı olgulardahistamin 2 blokerleri kullanılabilir. Nadiren fototerapi ve kalsiyum kanal brokerleri kullanılabilir.

#3
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Plazmaferez, İVİG ve kronik immünospresif tedavi verilebilir. Anjiyoödem tablosu varsa ve larinks tutulumu belirgin olan hastalarda antihistaminik ve sistemik kortikostoroid tedavisine cevap alınamıyorsa, anafilaktik şok riski nedeni ile sistemik adrenalin kullanılması gerekebilir. Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile ürtiker kontrol altına alınabilir.

#4
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Gıda ve gıda katkı maddelerinin ürtikeri tetikleyeceği belirtilerek diyet günlüğü tutması önerilebilir. Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması diyeti yararlı olabilir. Uyku bozukluğu ile giden ürtikerlerde antidepresanlar da kullanılabilir.

#5
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir. Mentol vb. içeren ferahlatıcı, kaşıntı dindirici losyonlar kullanılabilir' şeklinde konuştu.

#6
Foto - Uzmanı mesajı verdi: Besini tüketirken çözüm değil aksine bu hata kısa süre el ve ayaklarda şişmeye neden oluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı
Gündem

Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, ‘uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullan..
Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?
Siyaset

Baronların inine girildi, CHP yine sessiz! Yoksa bu baronlar CHP'nin para kasası mı?

Sürekli "Baronlar nerede?" algısıyla devleti hedef alan CHP zihniyetine cevap, İstanbul Emniyeti'nden tokat gibi geldi. 2025 yılında düzenle..
Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı
Gündem

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir tiyatro sergilendi. Adli Tıp raporuyla kokain kullandığı tescillenen ve emniyet güçleri tarafından g..
Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar
Gündem

Cihat Yaycı kalleşliği ifşa etti: Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyorlar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi kuşatmaya çalıştıklarını..
Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var
Gündem

Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’da dikkat çeken bir tablo… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavc..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23