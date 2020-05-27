Bingöl’de yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan camiler, cuma günü yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Camilerin ibadete açılma kararının ardından Bingöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta kent merkezinde bulunan cami ve avlularında dezenfeksiyona başladı.

Merkez Ulu Camisi'nde başlatılan dezenfeksiyon çalışması, diğer camilerle devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, vakit namazlarının kılınacağı 39 caminin dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getirileceği belirtildi.

Vatandaşları virüsten korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı ortak yaşam alanları, ibadethaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksi, ilçe ve köy minibüsleri, kamu kurum ve kuruluşları, parklar, düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kontrollü sosyal hayatın başladığı bu süreçte tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması, rehavete kapılmaması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

