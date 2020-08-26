  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:38:39 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu kent kırsalında tespit edilen bölgede teröristlerce mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi taramasında ormanlık alandaki meşe ağaçlarının arasında toprağa gömülü vaziyette 105 milimetrelik top mühimmatı, 301 fişek, 4'lü pil bloğu, uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu
Gündem

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kim çıkaracak? Bakan son noktayı koydu

Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönm..
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı