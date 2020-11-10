Bingöl'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Mirza Alphan'ın (60) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun 15'inci kilometresinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 0745 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü Alphan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki İpek Tektaş yaralandı.
Tektaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.